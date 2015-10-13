Мільйон людей отримали допомогу від Штабу Ахметова за період з травня 2014 р.

1 мільйон осіб отримали допомогу від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова за період з травня 2014 року. Про це 13 жовтня на брифінгу в Києві заявила координатор Штабу Римма Філь, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

За цей час штаб реалізував і програми: Евакуація і розміщення, Допоможемо, Здоров'я, надавав допомогу вагітним, ветеранам і дітям. В даний час Гуманітарний штаб надає допомогу продуктами в обсязі 500 тисяч наборів в місяць для старих і дітей, працює програма адресної допомоги, програма «Ліки дітям» та програма психологічної допомоги.

«Більш як мільйон осіб особисто не менше одного разу отримали допомогу від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Враховуючи, що продуктові набори допомагають вижити всій сім'ї, кількість людей, яким допоміг штаб, ще більша. Коли допомога потрібна мільйонам, від ефективності нашої роботи залежить величезна кількість життів. Штаб сьогодні - найбільша за обсягами наданої допомоги гуманітарна місія в Україні», - підкреслила координатор Гуманітарного штабу Римма Філь.

Штаб завжди спрямовує свої зусилля туди, де це необхідно, спираючись на гуманітарні потреби мирних жителів Донбасу. Наймасштабніший напрямок роботи Штабу – гуманітарна продовольча допомога дорослими та дитячими продуктовими наборами, вона становить 83,8% від всіх одержувачів допомоги.

Щомісяця близько 500 тисяч людей по обидві сторони лінії зіткнення отримують продуктові набори від Штабу. Допомога призначена пенсіонерам, інвалідам, багатодітним та прийомним сім'ям, дітям-сиротам, матерям-одиначкам.

За даними дослідження серед тих, хто отримує набори виживання, 31% чоловіків і 69% жінок. При цьому на кожних 100 осіб, які отримують продуктову допомогу, припадає 70 пенсіонерів та інвалідів.

Продуктові набори отримують наступні категорії мирних жителів Донбасу:

64% пенсіонерів, з яких понад 4 000 осіб старше 90 років;

6,4% інвалідів;

9,5% малозабезпечених та багатодітних сімей, матерів-одиначок, а також сиріт;

6,3% малюків до 35 місяців і вагітних жінок;

13,8% людей, які отримали одноразову допомогу тощо.

Станом на 13 жовтня, за весь час роботи Штаб вже видав 4 мільйони 848 тисяч дорослих продуктових наборів (з них понад 50 тисяч мобільними бригадами) та 355 тисяч дитячих.