Українські журналісти дискредитують центри реабілітації наркозалежних?

Голова правління Всеукраїнської благодійної організації “Свобода” Едуард ГОЛОВКО стурбований спробами деяких журналістів дискредитувати роботу центрів реабілітації для наркозалежних.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

Е.ГОЛОВКО повідомив, що 20 квітня в базовий центр реабілітації для наркозалежних у Генічеську приїхала журналістка “Закритої зони” Катерина ШИЯН для підготовки програми, яка була “від початку направлена на негатив”.

“Ми вважаємо, що ця програма була замовлена, оскільки те, як вона (журналістка – УНІАН) поводилася зі знімальною групою й те, які питання вона ставила дискредитує всю реабілітацію в Україні”, - сказав він.

За словами Е.ГОЛОВКА, журналісти “інкогніто намагалися влаштувати свою людину в центр як наркомана”.

Він зазначив, що інформація, яка буде подана в “Закритій зоні” не відповідає дійсності. “Те, як була подана інформація, методи, які вони використовували, підривають довіру до центрів реабілітації”, - додав він.

Е.ГОЛОВКО також повідомив, що погодився дати журналістці інтерв`ю, проте її запитання, на його думку, були некомпетентними. “Перше запитання, яке вона мені поставила про те, що реабілітація - це дуже вигідний бізнес. Вся бесіда була направлена в русло, що це гроші, це раби у вас”, - додав він.

Е.ГОЛОВКО зазначив, що центр відкритий для журналістів, які хочуть чесно й всебічно висвітлювати його роботу й проблему наркоманії та закритий для тих, “хто лізе до нас через паркан”.

Він повідомив, що до ВБО “Свобода” входить 14 центрів реабілітації. З початку 2003 року в центрі пройшли реабілітацію близько 300 наркозалежних.

Волонтер організації Антон ЧЕРЕМИСІН, який 6 років тому пройшов реабілітацію в центрі, зазначив, що шлях реабілітації наркоманів у центрі “напряму пов`язаний із християнською мораллю та трудотерапією”. “Ми можемо взяти відповідальність за людину на все життя”, - сказав він.