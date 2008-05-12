Українські журналісти дискредитують центри реабілітації наркозалежних?
Вважають, це дуже вигідний бізнес
Голова правління Всеукраїнської благодійної організації “Свобода” Едуард ГОЛОВКО стурбований спробами деяких журналістів дискредитувати роботу центрів реабілітації для наркозалежних.
Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.
Е.ГОЛОВКО повідомив, що 20 квітня в базовий центр реабілітації для наркозалежних у Генічеську приїхала журналістка “Закритої зони” Катерина ШИЯН для підготовки програми, яка була “від початку направлена на негатив”.
“Ми вважаємо, що ця програма була замовлена, оскільки те, як вона (журналістка – УНІАН) поводилася зі знімальною групою й те, які питання вона ставила дискредитує всю реабілітацію в Україні”, - сказав він.
За словами Е.ГОЛОВКА, журналісти “інкогніто намагалися влаштувати свою людину в центр як наркомана”.
Він зазначив, що інформація, яка буде подана в “Закритій зоні” не відповідає дійсності. “Те, як була подана інформація, методи, які вони використовували, підривають довіру до центрів реабілітації”, - додав він.
Е.ГОЛОВКО також повідомив, що погодився дати журналістці інтерв`ю, проте її запитання, на його думку, були некомпетентними. “Перше запитання, яке вона мені поставила про те, що реабілітація - це дуже вигідний бізнес. Вся бесіда була направлена в русло, що це гроші, це раби у вас”, - додав він.
Е.ГОЛОВКО зазначив, що центр відкритий для журналістів, які хочуть чесно й всебічно висвітлювати його роботу й проблему наркоманії та закритий для тих, “хто лізе до нас через паркан”.
Він повідомив, що до ВБО “Свобода” входить 14 центрів реабілітації. З початку 2003 року в центрі пройшли реабілітацію близько 300 наркозалежних.
Волонтер організації Антон ЧЕРЕМИСІН, який 6 років тому пройшов реабілітацію в центрі, зазначив, що шлях реабілітації наркоманів у центрі “напряму пов`язаний із християнською мораллю та трудотерапією”. “Ми можемо взяти відповідальність за людину на все життя”, - сказав він.