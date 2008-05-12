Редиска для краси і здоров`я

Дієтологи рекомендують щодня включати до свого раціону страви з редиски.

Один раз на тиждень можна робити розвантажувальний день, приготувавши такий салат. Для його приготування вам потрібно буде узяти триста грамів редиски і чотириста грамів сиру, а також одну столову ложку кропу. Редиску необхідно нарізувати тонкими скибочками, після чого, змішати із сиром і подрібненим кропом. Все, салат готовий.

Приготований вами салат – це денна норма, яку слід розділити на частини і з`їсти за чотири прийоми.

Із редиски можна приготувати і такий салат, який також позитивно позначиться на стані вашої фігури. Для його приготування вам буде потрібно півсклянки сметани, одне яйце і два-три пучки редиски.

Наріжте тонкими скибочками редиску, додайте до нього розтертий варений жовток, сметану і сіль.

Після того, як це буде зроблено, додайте тонко нарізаний відварений яєчний білок.

Не менш ефективно діє редиска і як маска для обличчя. Для приготування такої маски вам потрібно буде виготовити кашку з цього овочу, натерши його на терці. Одержану масу нанесіть на шкіру обличчя і залиште на двадцять хвилин.

Після закінчення цього часу змийте маску теплою водою без використання мила.

Для того, щоб підсилити ефект маски можна додати до неї сметану, вершки, молоко або рослинне масло на вибір.