У Китаї від ентеровірусної інфекції померли 34 дитини

У Китаї від ентеровірусної інфекції померли 34 дітей. Близько 25 тисяч дітей хворі, повідомила влада країни.

Інфекція, вакцини від якої не існує, може викликати тяжкі ускладнення.

Уряд США запропонував Китаю допомогу в боротьбі з вірусом. Наступного тижня до Пекіна прибуває американський міністр охорони здоров`я Майк ЛІВІТ.

У сусідньому В`єтнамі ентеровірусною інфекцією заражено понад три тисячі дітей. Не менше десяти померли, зазначає радіо «Свобода».