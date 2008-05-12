У Китаї від ентеровірусної інфекції померли 34 дитини
10:02, 12 травня 2008Країна
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Близько 25 тисяч дітей хворі
У Китаї від ентеровірусної інфекції померли 34 дітей. Близько 25 тисяч дітей хворі, повідомила влада країни.
Інфекція, вакцини від якої не існує, може викликати тяжкі ускладнення.
Уряд США запропонував Китаю допомогу в боротьбі з вірусом. Наступного тижня до Пекіна прибуває американський міністр охорони здоров`я Майк ЛІВІТ.
У сусідньому В`єтнамі ентеровірусною інфекцією заражено понад три тисячі дітей. Не менше десяти померли, зазначає радіо «Свобода».
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