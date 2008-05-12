Сьогодні Міжнародний день медичної сестри

Міжнародний день медичної сестри започатковано в 1971 році. Відзначається на честь англійської медсестри Флоренс Найтінгейл у день її народження 12 травня 1820 року за рішенням Міжнародної організації Червоного Хреста, передає «РИА Новости».

Під Кримської війни Флоренс Найтінгейл організувала в Туреччині догляд за пораненими солдатами союзників. Здобувши сестринську освіту, міс Найтінгейл, працювала сестрою милосердя, і все більше усвідомлювала необхідність спеціальних знань і професійної підготовки. Вона написала багато книг і статей про призначення, роль, діяльність і кваліфіковану підготовку медичних сестер, стала засновником перших курсів сестер милосердя в Англії.

У 1912 році Ліга Міжнародного Червоного Хреста заснувала медаль імені Флоренс Найтінгейл як вищу нагороду медсестрам, що відрізнилися при догляді за хворими і пораненими. Кожні два роки Міжнародний Червоний Хрест вручає 50 медалей імені Флоренс Найтінгейл.