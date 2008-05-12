Херсонський кардіодиспансер отримав сучасний реанімобіль ”швидкої”

Херсонський обласний кардіологічний диспансер отримав найсучасніший, обладнаний за всіма європейськими вимогами реанімобіль для надання невідкладної медичної допомоги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА Херсонщина стала четвертим регіоном України, який має такий автомобіль швидкої допомоги: аналогічні є також у Дніпропетровській, Київській та Львівській областях.

Ключі від реанімобіля головному лікарю обласного кардіологічного диспансеру Олегу МАЗУРЯКУ вручив голова обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ.

Призначення реанімобіля - надавати невідкладну медичну допомогу хворим на серцево-судинні захворювання. Загалом, щорічно з усіх районів області до обласного кардіодиспасеру привозять 500-600 хворих на серцево-судинні захворювання, 120-130 хворих на інфаркт. Наявність такого автомобілю дає можливість значно поліпшити якість обслуговування таких людей, він пристосований відвозити важких хворих до м. Києва. Автомобіль швидкісний, обладнаний необхідною сучасною апаратурою. Вартість реанімобіля - 800 тис. грн.