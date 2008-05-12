Секрети для здоров`я серця

Проблеми з серцем, на жаль, далеко не рідкість для сучасної людини.

Позначається все: і погана екологія, і неправильне харчування, і куріння, і низька рухова активність, і ожиріння і ще дуже і дуже багато всього. А здорове серце – це гарантія на довге життя і міцне здоров`я.

Учені із США кілька років тому провели ряд досліджень і прийшли до висновку, що люди, що вживають в їжу рибу один раз в тиждень, наполовину зменшують ризик смерті від серцевого нападу. При цьому учені відзначають, що якщо людина вживатиме рибу частіше, то це не допоможе ще більше понизити цей показник.

Зараз учені не можуть дати точної відповіді на питання, чому це відбувається, чому рибні блюда таким чудодійним способом позначаються на здоров`ї людини. Але твердо встановлений той факт, що при збільшенні споживання риби зниження ризику більше не відбудеться.

Учені з Німеччини ж з`ясували, що несумлінне ставлення у догляді за зубами може призвести до розвитку інфаркту. Німецькі учені стверджують, що якщо чистити зуби ретельно і регулярно, то можна значно знизити ризик інфаркту міокарда та інсульту.

Пояснюють цей факт учені тим, що бактерії, які так швидко розмножуються в порожнині рота, можуть стати причиною розвитку цих захворювань. Тож, щоб зменшити ризик розвитку таких страшних захворювань серця, як інфаркт міокарду, інсульт необхідно один раз в тиждень включати в свій раціон рибу, а, крім того, регулярно і ретельно чистити зуби.