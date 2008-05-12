У Чернігові на різні види алергії страждають близько 5% жителів

У Чернігові за офіційною статистикою хворіють на астму та інші алергічні захворювання 0,4% жителів. Проте офіційні показники занижені у 10 разів. Повідомила під час засідання прес-клубу реформ міський алерголог Олена ІЛЬЧЕНКО.

"Насправді ж близько 5% чернігівців страждають від різних алергічних хвороб", - зауважила вона. Лікар також підкреслила, що останніми роками зросла кількість людей, що у результаті впливу життя, екологічного середовища схильні до алергій. "Ми хворіємо не тільки від того, що їмо та п`ємо, але й від того, чим лікуємося", - сказала О.ІЛЬЧЕНКО.

Щороку на прийомі у міського алерголога бувають близько 3 тисяч чернігівців. Однак це доволі незначна частина хворих. Однією з причин є те, що у Чернігові працює лише один алерголог. У 3-й міській лікарні у стаціонарі виділено 9 ліжко-місць, де лікують алергію. В обласній лікарні таких місць взагалі немає. Методика розрахунку необхідного медперсоналу залишається застарілою. Так, вважається, що на 100 тисяч населення відповідно до статистики хворих є достатньою 0,1 ставки лікаря, що означає менше 1 години прийому пацієнтів. "Якщо статистика буде більш достовірною, то і потреба у лікарях буде переглядатися", - вважає О.ІЛЬЧЕНКО.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на різні види алергії страждають до 40% населення. Щодо України, то від різних алергічних захворювань потерпає кожний шостий українець. Алергію називають "хворобою цивілізації" – алергічні захворювання набули поширення у багатьох країнах світу і навіть стали глобальною медико-соціальною проблемою. За кількістю хворих алергія займає друге місце в світі після хвороб серцево-судинної системи та онкологічних захворювань