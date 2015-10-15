Президент України запропонував створити в "Межигір'ї" реабілітаційний центр для учасників АТО
09:21, 15 жовтня 2015Країна
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Також президент додав, що він пропонує передати оздоровниці, що належать профспілкам, у тимчасове або постійне користування для реабілітації учасників АТО.
Порошенко запропонував Кабміну передати «Межигір'я» Міноборони і створити там реабілітаційний центр для учасників АТО / Фото: УНІАН
Президент України Петро Порошенко запропонував уряду передати резиденцію «Межигір'я» Міністерству оборони і створити там реабілітаційний центр для учасників АТО.
Як повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в Twitter, про це Порошенко заявив у ході робочої поїздки у Дніпропетровськ.
«Вчора я запропонував уряду передати сумнозвісне «Межигір'я» МО і створити там реабілітаційний центр для учасників АТО», - процитував президента його прес-секретар.
Також президент додав, що він пропонує передати оздоровниці, що належать профспілкам, у тимчасове або постійне користування для реабілітації учасників АТО.
За словами Порошенка, учасники АТО це дійсно заслужили.
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