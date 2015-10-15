Марина Порошенко відвідала Запорізький військовий госпіталь

Напередодні Дня захисника України дружина президента України Марина Порошенко здійснила робочу поїздку до Запорізької області. У рамках візиту вона разом із дітьми Запоріжжя заповнила сторінки в «Книзі Миру» – загальнонаціональному фотолітописі мирного життя України очима дітей, а також відвідала Запорізький військовий госпіталь, повідомляє прес-служба Офісу дружини президента України.

Як зазначається в повідомленні, візит Марини Порошенко до Запорізького військового госпіталю відбувся уже вдруге. За її словами, цей заклад – унікальний приклад згуртованості українського суспільства: «Всього за рік він якісно змінився – від зруйнованої будівлі в аварійному стані до повноцінно працюючого медичного закладу. За цей час у госпіталі пройшли лікування понад 4 тисячі бійців, проведено майже 400 хірургічних операцій. І дякувати Богу, що зараз на лікуванні тут немає жодного пораненого із зони АТО. Це вселяє надію на те, що мир повертається в Україну».

Пані Марина оглянула відбудовані і новооснащені ренгенологічний та стоматологічний кабінети, хірургічне відділення, ознайомилася з умовами перебування наших військових у медичному закладі, обговорила з керівництвом установи існуючі проблеми та поспілкувалася з бійцями, які перебувають на лікуванні у шпиталі.

Дружина президента подарувала Запорізькому військовому госпіталю апарат ультразвукової діагностики.

Відвідуючи запорізьку ЗОШ № 103, Марина Порошенко із дітьми, чиї батьки захищають нашу державу, та дітьми-переселенцями вклеїли сімейні фотографії та залишили написи про цінність мирного життя в «Книзі Миру».

Також пані Марина привітала дітей під час святкового концерту, присвяченого Дню захисника України, оглянула виставку дитячої творчості «Знай, люби і бережи свій край» та долучилася до створення дерева побажань «Тобі, захиснику», яке діти передадуть в 55-ту артилерійську бригаду ЗСУ. Діти, родини яких стали вимушеними переселенцями з Донецької та Луганської областей, своїми долонями створили квітучу карту України, яка одразу після візиту знайде своє місце у запорізькому військовому госпіталі.

Пані Порошенко зауважила, що нинішнє покоління дітей знає про цінність миру не з книжок чи фільмів, а з реального життя. Звертаючись до дітей, дружина президента побажала, аби всі жили під мирним небом над головою, щоб батьки бачили, як ростуть їх діти і пишалися їхніми успіхами, а діти – щодня відчували турботу та любов батьків. Усі діти, які взяли участь у створені «Книги Миру», отримали на згадку про зустріч подарунки від дружини президента.