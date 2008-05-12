У Києві розпочинається акція “Дітям - здоровий зір”

Кандидат в мери Києва від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ та голова Асоціації дитячих офтальмологів України, головний лікар київської клініки “Центр мікрохірургії ока”, доктор медичних наук, професор Сергій РИКОВ розпочинають у Києві акцію “Дітям - здоровий зір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

В рамках цієї акції передбачається обстеження зору у всіх київських дітей, які навчаються у загальноосвітніх закладах столиці або виховуються у дитячих садочках.

Як повідомив С.РИКОВ, саме В.ГОРБАЛЬ допоміг придбати необхідне сучасне медичне обладнання, що дозволить провести обстеження. За його словами, обстеження проходитиме у всіх районах Києва і розпочнеться 12 травня з Солом’янського району столиці.

С.РИКОВ повідомив, що пересувна діагностична лабораторія дасть можливість групі висококваліфікованих лікарів встановити діагноз безпосередньо на місці. Він зауважив, що в разі виявлення порушень зору під час безкоштовного обстеження дітям видаватимуть направлення до київської клініки “Центр мікрохірургії ока” для подальшого лікування.

За його словами, лікування, залежно від складності проблеми та можливостей батьків, буде частково платним або безкоштовним.

“Чим більше ми будемо знати про хвороби киян – тим менше буде ускладнень”, - наголосив С.РИКОВ, додавши, що за допомогою цієї сучасної лабораторії впродовж 3 хвилин можна з’ясувати, чи має дитина вади зору.

В свою чергу В.ГОРБАЛЬ запевнив, що ця акція триватиме і після виборів.

“Подібні заходи матимуть вигляд міської програми... Я абсолютно переконаний у своїй перемозі, тому я зможу надати дієву підтримку з бюджету цій програмі”, - сказав він.

В.ГОРБАЛЬ також зауважив, що, незважаючи “на вражаючий” бюджет столичної медицини, скарги на якість та доступність медичного забезпечення численні.

“Кияни не задоволені тим рівнем медичного обслуговування, який є в Києві, і останні реформи у цій сфері наразі позитивних результатів не дали”, - наголосив кандидат у мери.

В.ГОРБАЛЬ зауважив, що виступає за розвиток профілактичної медицини та категорично проти забудов на територіях лікарень. За його словами, єдиним винятком може буди будівництво житла для медичних працівників або будівництво капличок.

Він також зауважив, що виступає за провадження програми “Київ – за здоровий спосіб життя”, яка включає заборону куріння в громадських місцях, передбачає невідворотне відкликання ліцензії у закладів торгівлі за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім, заборону розміщувати рекламу алкоголю та тютюну.

За його словами, також необхідно залучати молодь до занять спортом.

Крім того, В.ГОРБАЛЬ зауважив, що у його передвиборчій програмі передбачений дієвий алгоритм боротьби з наркоманією.