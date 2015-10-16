Імбир лікує застуду і "спалює" зайву вагу

У сезон застуд саме час згадати про чудесні властивості кореня імбиру.

Завдяки своєму унікальному біохімічному складу, імбир проявляє наступні терапевтичні властивості: протизапальні, ранозагоювальні, тонізуючі, антисептичні, імуномодулюючі, антибактеріальні, противірусні, жовчогінні, зігріваючі. А ще корінь імбиру стимулює обмінні процеси, що призводить до схуднення, активізує травлення, підвищує апетит і допомагає у розщепленні жирів та складних вуглеводів, пише healthinfo.ua.

Найчастіше корінь імбиру використовують в зимовий-весняний період в якості ефективного засобу для підвищення імунітету, лікування ГРВІ та ГРЗ або для активізації метаболізму і швидкого спалювання підшкірного жиру. Пам'ятайте, що імбир підвищує внутрішню температуру тіла, тому протипоказаний при захворюваннях, що супроводжуються її підвищенням (грип, запалення легенів, бронхіт, ангіна і т. д. в гострий період).

Класичний імбирний чай

Чайну ложку очищеного і дрібно стовченого в порцеляновій ступі кореня залити склянкою окропу, накрити кришкою і дати настоятися протягом чверті години. Для тих, хто імбирний чай п'є кілька разів на день, рекомендується дещо інший спосіб заварювання. Три чайні ложки кореня закладаються в 750 мл термос, заливаються доверху окропом і настоюють не менше години.

У готовий чай для поліпшення смакових якостей рекомендується покласти часточку лайма чи лимона і підсолодити натуральним медом.