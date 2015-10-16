На лікуванні за кордоном перебуває 39 українських військових - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прес-секретар Міністерства оборони України Олексій Чорнобай на брифінгу.

За його словами, 102 військовослужбовця Збройних сил України проходять реабілітацію в санаторно-курортних установах. При цьому він додав, що всього з початку року реабілітаційне лікування пройшли понад 1,5 тисячі учасників АТО.

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Чорнобай зазначив, що 39 поранених українських військовослужбовців проходять лікування за кордоном, з них 11 — у Німеччині, вісім — в Угорщині, сім — у США, по троє — в Румунії та Литві, двоє — в Австрії і по одному — в Ізраїлі, Великобританії, Польщі, Словенії та Білорусі. "Всього за час проведення АТО лікування за кордоном пройшли 123 військовослужбовця Збройних сил України", - додав він.

Чорнобай також повідомив, що в січні-жовтні Міністерство оборони отримало на медичне забезпечення з державного бюджету близько 210 мільйонів гривень, більше трьох чвертей з яких витрачено на закупівлю медикаментів. "Ще майже 2,5 мільйона гривень надійшли на рахунки Міноборони як благодійна допомога. Ці кошти були розподілені між військово-медичними установами згідно з їхніми першочерговими потребами та поданими заявками і реалізовані в повному обсязі", - додав він.

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За його словами, громадяни України надають військово-медичним закладам та медичним підрозділам військових частин благодійну допомогу в натуральному вигляді. "В даний час українська армія отримала ліки і медичне майно на загальну суму понад 188,5 мільйона гривень", - зазначив прес-секретар.

Чорнобай нагадав, що днями Кабінетом міністрів були прийняті зміни до розпорядження №544 від 27 травня 2015 року, якими доповнено перелік лікарських засобів, які звільняються від оподаткування на період АТО, та доручено додатково придбати за рахунок асигнувань Міноборони 70 тисяч аптечок для забезпечення військовослужбовців шостої черги мобілізації.