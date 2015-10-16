Штаб Ахметова почав надавати психологічну допомогу батькам-переселенцям у Києві

У жовтні в київському психологічному центрі Штабу Ріната Ахметова пройшло перше групове заняття для батьків-переселенців з Донбасу, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Спостерігаючи за позитивними змінами стану своїх дітей, дорослі самі звернулися з проханням про допомогу до фахівців Штабу.

«Київський центр психологічної підтримки відкрився в березні 2015 року. Спочатку фокус роботи був спрямований на допомогу дітям-переселенцям, але незабаром стало зрозуміло, що батьки-переселенці потребують психологічної допомоги нітрохи не менше своїх дітей. Тому було вирішено сформувати дорослу групу», – розповідає Марина Сорокіна, психолог Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожДіти з буферної зони Донбасу отримають психологічну допомогуПерше заняття було ознайомлювальне. Кожен учасник групи розповів, що його найбільше турбує в даний момент.

«У нас відразу склалася довірча атмосфера. Ми запрошували на заняття батьків тих дітей, які ходять до нас в Центр психологічної підтримки, і це допомогло «розтопити лід» на початковому етапі спілкування, – вважає Марина Сорокіна. – Крім того, на занятті ми з'ясували, що у кожного дорослого є актуальні проблеми. І в цілому ці проблеми для всіх переселенців схожі – відсутність стабільності через переїзд, труднощі з адаптацією на новому місці проживання, проблеми у стосунках зі своїми дітьми».

За словами психолога, кожен член сім'ї може по-різному реагувати на зміни життєвих умов. Один замикається, інший проявляє агресію, у третього проблеми проявляються у вигляді психосоматичних захворювань. В результаті починаються складності в сімейних стосунках. А коли сім'я дестабілізується, і діти, і батьки відчувають себе дуже невпевнено.

«Головна мета наших занять з батьками – робота над придбанням життєвої стійкості. Часто у переселенців крім тривоги багато провини стосовно дітей. Заняття в групі допоможуть їм адаптуватися, впоратися з ситуацією з допомогою вправ, технік розслаблення. Все те, чого ми навчаємо дітей, будуть знати і батьки. Цей прекрасний інструмент вся сім'я зможе використовувати у подальшому», – стверджує Марина Сорокіна.

У групах батьки разом з психологами зможуть обговорити такі теми:

як зміцнювати слабкі сторони виховання

як стабілізувати сімейні стосунки

як прийняти особливості своєї дитини

як справлятися зі своїм власним страхом і бути підтримкою дитині

як допомогти дитині і собі адаптуватися у разі зміни житла/школи

як навчитися самостійно відновлювати психологічні сили

Заняття проходять по неділях. Тривалість – 3 години. На сьогодні набір в «батьківську групу» триває.

Для участі необхідно зареєструватися за телефоном гарячої лінії 0-800-509-001 або телефоном 044-502-52-17, а також можна надіслати запит на електронну пошту за адресою: isynelnyk@fdu.org.ua.

Психологічна допомога дітям – один з основних напрямків роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Понад 30 тисяч дітей і їх батьків вже отримали допомогу психологів Штабу.