Cіль серйозно шкодить здоров`ю чоловіків

Cіль - дійсно біла смерть, і в цьому зайвий раз переконалися японські учені.

В результаті спостережень і численних аналізів вони прийшли до висновку, що регулярне вживання солоних продуктів подвоює ризик захворювання раком шлунку.

Причому, така тенденція частіше простежується у чоловіків.

Фахівці-онкологи впродовж 11 років спостерігали за способом життя приблизно 40 тисяч японців середнього віку. Особливу увагу медики приділяли щоденному раціону харчування цих людей, їхній схильності до певних напоїв, а також шкідливих звичок, що безпосередньо впливають на здоров`ї, наприклад - курінню.

Згідно з одержаними даними, серед чоловіків - любителів солоних продуктів - особливому ризику захворіти раком шлунку піддавалася одна людина з 500. Це удвічі перевищує показники, зафіксовані серед тих, хто прагне утримуватися від вживання солі. Із загального числа чоловіків, що потрапили в дослідницьку програму (таких було трохи більше 18,5 тисяч), ракових хворих було 358 чоловік. Серед більше 20 тисяч жінок цей показник дорівнював 128. Причому і загроза захворювання раком у любительок солоненького набагато нижча, ніж у чоловіків: одна на дві тисячі.

Medvesti.ru