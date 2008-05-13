Відновити здоров`я волосся цілком реально

Повернути волоссю здоров`я можна, прийнявши на озброєння декілька порад.

· Після миття волосся слід використовувати лікувальні оновлюючі засоби, такі як кондиціонер або різні маски.

· Жирне або нормальне волосся два-три рази на тиждень слід наносити очисну маску. · Після того, як ти нанесеш маску на волосся, їх слід прочесати по всій довжині, після чого помасажувати шкіру голови і ретельно ополоснути волосся теплою, але не гарячою водою. Гаряча вода зробить волосся сухим і ломким.

· Якщо твоє волосся сухе і ломке, то краще скористатися живильною маскою або бальзамом. Після того, як вимиєш голову, нанеси засіб на волосся і рівномірно розподіли його по всій довжині. Після нанесення засобу голову слід обернути рушником і потримати протягом десяти-п`ятнадцяти хвилин. Після закінчення цього часу кілька разів обполосни волосся прохолодною водою. Коли волосся висохне, нанеси гідратуючий лак, який допоможе повернути волоссю втрачений блиск.

Якомога рідше використовуй сильні фіксуючі засоби для укладання, а начісування і завивка не підходять для щоденного застосування.

Крім того, старайся, якомога менше часу проводити в приміщеннях, де повітря сухе і прокурене.