Достатнє споживання рідини дуже важливе для нормального функціонування організму людини. Але що ж нам пити, щоб одержати максимум користі?

Вважається, що для того, щоб знищити хвороботворні бактерії воду досить прокип`ятити. Але це, на жаль, не так. Річ у тому, що навіть при кип`яченні далеко не всі шкідливі бактерії гинуть, крім того, не варто забувати і про різні важкі метали, нітрати, пестициди, нафтопродукти і фенол, які досить часто містяться у водопровідній воді.

Слід також відзначити, що на стінках чайника у великій кількості можна знайти осад солей магнію і кальцію. Для того, щоб бути упевненими, що вода, яку ви п`єте, безпечна для здоров`я, її слід пропустити через фільтр.

Досить часто можна почути про те, що напої, в яких міститься кофеїн, небезпечні для здоров`я. Це не зовсім так. Кофеїн шкідливий, тільки якщо споживається нами в надлишку. Якщо позбавити людину чаю і кави, а також шоколаду, в якому також міститься ця речовина, то людина стане нервовою, дратівливою, почне легко впадати в депресії, мучитися головними болями.

Щодня людині необхідна певна кількість кофеїну, яку можна одержати, випивши три чашки чаю, дві чашки кави або з`ївши шматочок шоколаду. Не слід зовсім відмовлятися від кофеїновмісних продуктів.

Багато хто радить пити напої, які збагачені вітамінами. Якщо говорити про апельсиновий сік з додаванням кальцію, то це відмінне джерело вітамінів, але «розчинний» фруктовий напій зовсім не стане від цієї вітамінної добавки корисним. Тому, якщо хочеш одержувати вітаміни, то пий свіжовичавлені соки.