Як “відновитися” після свят

Відійшли весняні свята, які просто не могли не позначитися на фігурі і на здоров`ї. Під час відпочинку ми порушуємо режим харчування і сну, вживаємо шкідливі продукти і алкоголь у великих кількостях, а також помітно знижуємо рівень фізичної активності. Для того, щоб оправитися від низки свят, прислухайтеся до цих порад.

· Замість кави і чорного чаю вживайте зелений чай.

· Включай у раціон продукти, багаті вітаміном С.

· Намагайтеся, щоб у раціоні було більше продуктів, багатих клітковиною і вітамінами групи В - круп, зелених овочей і зернового хліба.

· Роботу шлунка допоможуть налагодити бульйони і супи.

· Не слід зовсім відмовлятися від вживання білків, просто зупиніть свій вибір на нежирних сортах риби і м`яса.

· З жировими надлишками з успіхом бореться кальцій, тому включайте у свій раціон більше молочних продуктів.

· Для приготування їжі використовуйте олію.

· Вдень слід випивати не менше двох літрів рідини.

· Якщо відмовлятиметеся від сніданку, то більше з`їдатимете в обід. Висновок: снідати необхідно.

· Їжте часто, не менше чотирьох разів на день, але порції не повинні бути великими.

· Не слід захоплюватися солодощами, але і повністю від них не відмовляйтеся, оскільки за їхньою допомогою організм позбавляється від стресу.

· Соління підвищують апетит, тому від них краще відмовитися.