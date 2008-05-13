“Патологія внутрішніх органів – сучасний погляд на проблему”

В м. Київ, 15-16 травня відбудеться науково-практична конференція “Патологія внутрішніх органів – сучасний погляд на проблему” Організатори:Українська військово-медична академія МО України 03049, Київ, вул. Курська, 13-А тел. (044) 521-84-45, 243-15-24 Запрошені до участі: представники МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій.

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