“Перинатальна медицина та безпечне материнство”

В АР Крим, с. Коктебель, 15-17 травня відбудеться науковий симпозіум “Перинатальна медицина та безпечне материнство” Організатори: Національна медична академія після-дипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9 тел.(044) 489-49-35 Запрошені до участі: представники Греції, США, Туреччини, Італії, Чорногорії, Польщі, Швейцарії, Нідерландів, Росії, Грузії, Білорусі, Молдови, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій.

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