Українські аптеки позбавлятимуть ліцензій за незаконний продаж сильнодіючих ліків

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення України розробила проект змін до нормативно-правової бази регулювання обігу отруйних сильнодіючих лікарських засобів, якими пропонується позбавляти ліцензій на право торгівлі ними підприємців, що незаконно продають такі препарати. Про це повідомив УНІАН заступник голови Держслужби Костянтин Косяченко.

Він зазначив, що згідно з чинним законодавством позбавляти ліцензій на право торгівлі лікарськими засобами будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності після виявлення у нього першого факту порушення, навіть досить серйозного, практично неможливо. “Ми ініціюємо зміни до ліцензійних умов, які б зробили їх жорсткішими і дозволили відбирати ліцензію у приватних підприємців вже після першого факту незаконного продажу ними отруйних сильнодіючих лікарських засобів”, - сказав К.Косяченко.

За словами заступника голови Держслужби, проект змін вже схвалено в Міністерстві охорони здоров’я і він перебуває на розгляді Державного комітету з підприємницької діяльності. К.Косяченко висловив сподівання, що найближчим часом такі зміни будуть остаточно затверджені і заявив про готовність відразу після цього приступити до перевірки аптек, стосовно яких існують підозри у незаконному продажі вищезазначених лікарських засобів.

Крім цього, заступник голови Держслужби звернув увагу на необхідність розглядати окремо питання легального і нелегального обігу отруйних та сильноіючих лікарських засобів, зокрема "трамадолу", при виробництві якого запроваджено жорсткий предметно-кількісний облік, а продаж в державних аптеках постійно контролюється. Водночас, за його словами, існує проблема нелегального продажу, і саме це спонукає запровадити максимальне регулювання аптечного бізнесу з боку держави.