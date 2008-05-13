Яблука і риба - найкорисніша їжа

Німецькі дослідники визначили 10 найкорисніших продуктів харчування для здоров`я людини. Всі продукти були опубліковані в журналі Focus. Лідером в цьому рейтингу стали яблука. На думку учених, люди, що з`їдають по яблуку в день, мають менше шансів захворіти хворобою Альцгеймера. Як виявилось, в яблуках багато корисних речовин, блокуючих розвиток онкозахворювань. Зокрема, кверцетин гальмує ріст ракових клітин. До того ж ця речовина володіє протизапальною дією і зменшує шкоду від так званих вільних радикалів.

Друге місце зайняла риба. Медики радять сердечникам їсти більше риби і трохи менше м`яса. Три страви з морепродуктів в тиждень або 30 грам риби в день зменшують ризик виникнення інфаркту на 50%. Учені пояснюють це вмістом в рибі жирних кислот Омега-3, які сприятливо діють на клітинні мембрани.

Третім в рейтингу став часник. Цей овоч є основними ліками від простудних захворювань, до того ж його регулярне вживання знижує ризик виникнення раку шлунку і кишечника. Також поліпшується робота травної системи. Часник захищає організм від захворювань серця, попереджає виникнення тромбів.

Полуниця, на думку німецьких учених, менш корисна, ніж часник. Як виявилось, ця ягода набагато багатша вітаміном С, ніж кислі лимони. До того ж в полуниці міститься велика кількість заліза, що підвищує гемоглобін. Цей плід виробляє ефірні масла, здатні стримувати утворення ензимів, що провокують розвиток раку.

Морква зайняла п`яте місце. Цей овоч містить бета-каротин, який нейтралізує вільних радикалів, що руйнують генну структуру і що провокують рак. До того ж морква виявляє сприятливу дію на стан шкіри і зору. Варто запам`ятати, що салат з моркви краще всього їсти з сметаною або маслом, оскільки бета-каротин краще розчиняється в жирах.

Наступним в списку стоїть перець. Гострий перець чилі допомагає схуднути в найкоротші терміни, завдяки своїй здатності нормалізувати обмін речовин. Капсацин, який надає гострий смак перцю, сприяє виробленню шлункового соку. Таким чином відбувається знищення шкідливих бактерій в шлунку і кишечнику.

Сьомими по корисності є банани. Ці фрукти незвичайно багаті вуглеводами. В них містяться речовини, що перешкоджають швидкому надходженню цукру в кров. До того ж в цих плодах кількість магнію складає одну шосту частину від добової потреби організму.

Зелений чай також має безліч корисних властивостей. Зокрема речовина катехин перешкоджає розвитку атеросклерозу і оберігає від захворювання раком простати.

Восьме місце зайняла соя. Вона містить багато лецитину і вітамінів групи B, які підсилюють розумові здібності і укріплюють нервову систему.

Дев`ятим за рахунком стало молоко. Цей продукт багатий на цінні білки, легко переварювані жири і корисний цукор лактоза. У молоці до того ж багато кальцію.

Вишневий сік замикає десятку лідерів. Він допомагає справитися з м`язовим болем після фізичних навантажень, вважають американські учені з Університету Вермонта. Варто відзначити, що лікувальна доза, що рекомендується, - стакан соку вишні або 45 ягід.

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