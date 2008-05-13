У Чернігові розробили програму зниження рівня серцево-судинних захворювань

Програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань у м. Чернігові до 2010 року схвалено на засіданні виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили у відділі зв`язків з громадськістю міської ради.

Схвалена програма, за попередніми підрахунками, дозволить у Чернігові знизити рівень смертності внаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань майже втричі. Основна її мета – зниження захворюваності населення на артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця, судинні ураження мозку, смертності від ускладнень, підвищення тривалості і якості життя хворих на серцево-судинні захворювання.

За кошти міського бюджету (400 тисяч гривень) планується забезпечити медичні заклади тромболітичними препаратами для лікування гострого інфаркту міокарда та мозкового інсульту, а також купувати для кардіологічних відділень лікарень і бригад швидкої допомоги експрес-тести для ранньої діагностики інфаркту міокарда у кількості 700 штук щорічно. Крім коштів міського бюджету, реалізація програми передбачає залучення додаткових джерел фінансування, зокрема, на модернізацію медичного обладнання. Програму мають також затвердити депутати міськради.

За інформацією начальника управління охорони здоров`я міськради Юрія БОЙКА, серцево-судинні захворювання у Чернігові, як і в Україні, є масштабною медичною проблемою, оскільки саме вони стають основною причиною смерті людей. За офіційними даними, щорічно у Чернігові реєструють понад 2 тисячі смертей від серцево-судинних захворювань, що становить 62% від усіх померлих. "Серйозне занепокоєння викликає той факт, що майже кожен п`ятий помирає у працездатному віці", - наголосив Ю.БОЙКО.

Щорічно у більш як 400 чернігівців виникає інфаркт міокарду, 23% хворих помирають. Частішають інсульти, у хворих з високим тиском розвивається ішемічна хвороба серця.

Такі загрозливі статистичні дані лікарі пояснюють невідповідністю лікування хворих амбулаторно, на етапі госпіталізації та стаціонарі. Запобігти ускладненням цілком можливо, якщо своєчасно встановити діагноз та застосувати ефективні медикаменти. На думку медиків, значну увагу також слід приділити профілактичним заходам та пропаганді здорового способу життя.