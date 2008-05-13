Вчені знайшли причини появи ускладнень під час вагітності

Група американських учених виявила причини, які призводять до появи прееклампсії - ускладнення, що виникає у другій половині вагітності.

Прееклампсія є одним із проявів пізнього токсикозу вагітних. Причини виникнення цього захворювання, яке розвивається в 5% жінок, дотепер точно невідомі, а єдиним ефективним методом його лікування є стимуляція передчасних пологів.

Американські фахівці, провівши низку досліджень, з`ясували, що в основі преекламсії може лежати дефект гена COMT, що кодує особливий фермент, необхідний для вироблення білка 2- метоксіестрадіола ( 2-МЕ), що регулює процес новоутворення судин плаценти.

Як правило, в останні три місяці вагітності концентрація даного білка збільшується, але в пацієнток із прееклампсією його рівень залишається низьким.

Як показали проведені досвіди на мишах, при генетично обумовленому дефіциті білка 2- МЕ у вагітних особин виникали класичні ознаки прееклампсії: підйом артеріального тиску, поява білка в сечі та гіпоксія плода. А коли вчені вводили мишам цей білок, то всі симптоми прееклампсії, як правило, зникали.

Фахівці повідомляють, що дані нового відкриття в майбутньому допоможуть при розробці ефективних лікарських препаратів, а також тесту для раннього виявлення жінок, схильних до прееклампсії.

korrespondent.net