Цибуля – унікальний лікар

Цибуля – це справді унікальний помічник при різних захворюваннях, джерело вітамінів і прекрасний косметолог. Давайте ж зупинимося на тих рецептах, які допоможуть зберегти здоров`я, бути красивими і привабливими, а також мати здорове волосся.

Якщо вас мучать набряки, то скористайтеся таким засобом: візьміть дві цибулини середніх розмірів і поріжте їх тоненькими скибочками. Залиште їх на ніч, щоб вони пустили сік, який слід зранку віджати і приймати натщесерце по дві чайні ложки.

Якщо ж вас мучать ячмені, нариви, прищі, спечіть в духовці цибулину, розріжте навпіл і в гарячому вигляді прикладайте половинки до запалених областей або накладіть на них пов`язку.

З лука і меду можна приготувати прекрасну маску для обличчя. Приготуйте цибульну кашку, натерши цибулю, додайте в неї таку ж кількість меду і накладіть на обличчя. Така маска освіжить колір обличчя і попередить передчасне утворення зморшок.

А якщо ж медово-цибульну суміш приймати по одній столовій ложці вранці і увечері, то ви позбавитеся недуги, пов`язаної із захворюванням судин головного мозку.

Стане в нагоді цибуля і при догляді за волоссям. Візьміть дві цибулини середньої величини і натріть їх на дрібній тертці, відіжміть через три шару марлі. Одержаним соком натріть голову і обмотайте целофаном і укутайте шерстяною хусткою. За годину змийте маску з волосся теплою водою. Курс такого лікування волосся складає місяць, двічі на тиждень.

А ось ще один рецепт проти випадання волосся, правда, без використання цибулі.

Візьміть двісті п`ятдесят грамів горілки, три стручки гіркого перцю і настоюйте протягом двадцяти одного дня. Цією настоянкою через день змащуйте коріння волосся з розрахунку одна чайна ложка на голову.