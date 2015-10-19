Завтра відбудеться прес-брифінг "Нові зимові набори виживання від Гуманітарного штабу Ахметова"

Завтра, 20 жовтня, 11:00-12:00, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-брифінг Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. В ході заходу координатор Штабу Римма Філь розповість про початок видачі зимових продуктових наборів в рамках найбільш масштабної програми Штабу «Гуманітарна допомога». Які обсяги наданої допомоги, з чого складається оновлений набір виживання, і які пільгові категорії мирних жителів Донбасу зможуть його отримати – про це ви дізнаєтесь під час брифінгу.

Також Римма Філь розповість про реалізацію програми психологічної допомоги дітям.

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