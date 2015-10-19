На Закарпаття з Донецької області приїхали на відпочинок 27 дітей

У Закарпатську область з прифронтових населених пунктів Донецької області в рамках проекту «Схід і Захід – разом!» приїхали на відпочинок 27 дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Закарпатській області, школярам поїздку організували донецька і закарпатська міліція в рамках соціально-культурного проекту «Схід і Захід – разом!», який стартував в Україні.

За даними ЦГЗ, у рамках цього проекту «діти війни» будуть вчитися разом із закарпатськими дітьми в місцевих школах, а після уроків будуть відвідувати різні визначні місця області та обмінюватися досвідом.

У міліції уточнили, що 27 дітей (учні 10-11 класів) з прифронтових шкіл Мар'їнки, Красногорівки, Гранітного і Чермалика добиралися з Маріуполя півтори доби в супроводі міліціонерів і вчителів. Вони прибули в Закарпаття увечері 18 жовтня і пробудуть там 11 днів.

За даними ЦГЗ, дітей поселили в санаторії «Поляна» в Свалявському районі Закарпаття. «Школярі будуть проживати в санаторії і відвідувати Полянську сільську школу, а також відвідають музеї та замки Закарпаття», - повідомили в міліції.

Як зазначив керівник закарпатської міліції полковник Сергій Князєв, подібні проекти для дітей двох регіонів міліціонери будуть реалізовувати і надалі.

Згідно з повідомленням, кошти на відпочинок дітей закарпатські та донецькі правоохоронці знайшли самі.