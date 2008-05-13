У Донецькій області після щеплення від кору помер старшокласник

Управління охорони здоров`я Донецької області заборонило проведення імунізації проти кору й краснухи до з`ясування причин смерті 11-классника із Краматорська.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН телефоном начальник облуправління Олександр АНІЩЕНКО.

За його словами, вчора у старшокласника із Краматорська через три години після щеплення піднялася висока температура, близько 19 години його було госпіталізовано до лікарні. Потім близько першої ночі стан підлітка різко погіршився, в зв`язку з чим його було переведено в реанімаційне відділення. Медики робили все для стабілізації стану хворого, проте його життя врятувати не вдалося, констатував О.АНІЩЕНКО.

Начальник управління охорони здоров`я сказав, що сьогодні було створено спеціальну обласну комісію, яка виїхала до Краматорська. Крім того, О.АНІЩЕНКО зазначив, що про інцидент повідомили в Міністерство охорони здоров`я України, його представники завтра приїдуть до Донецької області.

За його словами, поки не можна говорити про те, що стало причиною смерті хлопчика, й лише комісія зможе з`ясувати, чому він помер. "Пов`язано це чи не пов`язано з тим, що старшокласник помер після щеплення, поки не можна стверджувати, тому управління розпорядилося поки зупинити імунізацію проти кору й краснухи до з`ясування причин смерті дитини", - сказав О.АНІЩЕНКО.