У бойовиків на Донбасі не вистачає коштів для підготовки до зими дитсадків і лікарень

У бойовиків на Донбасі не вистачає коштів для підготовки до зими шкіл, дитсадків, лікарень.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook. «На контрольованій бандитами території має місце брак фінансування для підготовки соціальних об’єктів (школи, лікарні дитячі садочки тощо) до опалювального сезону, зокрема централізованого забезпечення вугіллям», - зазначають українські військові.

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