Після виборів у Києві столичні медики можуть не отримати зарплати

Влітку, після закінчення виборчих перегонів, медики столиці можуть не отримати заробітної плати, сказав в інтерв’ю УНІАН директор аналітично-дослідницького центру “Інститут міста” Олександр СЕРГІЄНКО.

Він повідомив, що 4 квітня Головне управління охорони здоров’я Києва видало наказ №148, у якому «рекомендувало» керівникам лікарень та поліклінік виплатити своїм працівникам по 1 тис. грн. «за рахунок економії фонду заробітної плати на 2008 рік».

“Оскільки ніякої економії для преміювання в масштабах міста не вистачить, то керівництво медустанов виплатило кошти просто з фонду заробітної плати”, – стверджує О.СЕРГІЄНКО.

Він повідомив, що згідно з відповідним розпорядженням КМДА за підписом першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, який на момент підписання документу був "в.о. голови", на ці виплати було витрачено 104 млн. грн. за статтею «Охорона здоров’я».

«Медична операція», проведена перед Великоднем, за словами експерта, була продовжена рішенням мерської команди повторити її до Дня Києва. За інформацією О.СЕРГІЄНКА, було направлено лист в ГУ охорони здоров’я з вимогою «надати розрахунок коштів» для здійснення ще однієї виплати.

«Фактично КМДА купляє голоси медиків за рахунок самих медиків. Усі виплати здійснюються із зарплат наступних місяців”, – заявив директор «Інституту міста».

На його переконання, весь розрахунок будується на тому, що закривати дірки у бюджеті буде вже нова Київрада.

О.СЕРГІЄНКО також повідомив, що діючий склад КМДА не справляється з виконанням бюджету. “За два місяці надходження замість 17% становили 11%, а видатки ще менше - 8,5%”, - навів цифри екперт.

О.СЕРГІЄНКО висловив думку, що якщо фонд заробітної плати медиків буде вичерпано, то керівництво почне масово відправляти їх у відпустки за власний рахунок, і не відомо, хто тоді лікуватиме киян.

Довідка УНІАН. Аналітично-дослідницький центр «Інститут міста» є неприбутковою громадською організацією, завданням якої є всебічне вивчення проблем сучасного міста, аналіз діяльності органів влади, організацій, підприємств і установ, які забезпечують життєдіяльність міста, розробка концепцій, проектів та рекомендацій щодо вирішення його проблем та інформування громадськості щодо шляхів їх розв’язання.

Директор «Інституту міста» О.СЕРГІЄНКО – депутат Київради 1990-98 років. З 1993 року працював у міжнародних організаціях «Всесвітній Банк», Агентство США з міжнародного розвитку, Програма розвитку ООН. Стажувався в мерії Тулузи (Франція) та у США (двічі), має диплом Міжнародного інституту менеджменту (Атланта, США).