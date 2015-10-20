У Львові виділено кошти на оздоровлення дітей учасників АТО

Львівська міська рада виплатить 228 сім'ям міста матеріальну допомогу на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників АТО – мешканців Львова. Одноразову допомогу на оздоровлення дітей на загальну суму 876,4 тис. грн, найближчими днями отримають 228 сімей міста.

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