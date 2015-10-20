У Львові виділено кошти на оздоровлення дітей учасників АТО
12:25, 20 жовтня 2015Країна
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Львівська міська рада виплатить 228 сім'ям міста матеріальну допомогу на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції.
Одноразову допомогу на оздоровлення дітей на загальну суму 876,4 тис. грн, найближчими днями отримають 228 сімей / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників АТО – мешканців Львова.
Одноразову допомогу на оздоровлення дітей на загальну суму 876,4 тис. грн, найближчими днями отримають 228 сімей міста.
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