Енергетичні напої спричинюють судоми та відмову нирок

У європейських нічних клубах коктейль з енергетичного напою RedBull з горілкою належить до фаворитів. Молоді люди особливо цінують комбінацію з алкоголю і збудливого енергетика - так можна всю ніч залишатися під кайфом і при цьому невтомно танцювати.

Федеральний інститут оцінки ризику в Німеччині застерігає, як повідомляє «Шпігель», що змішані з алкоголем енергетичні напої, можуть бути дуже небезпечними для здоров`я. Перш за все, призвести до порушень ритму серця, судомних припадків і відмови нирок. Вже зафіксовано декілька смертельних випадків. Одна людина померла до прибуття лікарів швидкої допомоги, після того, як випила такий коктейль. Інший 18-річний хлопець для концентрації уваги при підготовці до здачі іспиту на водійські права, протягом декількох днів випив велику кількість банок з RedBull. У наслідок набряку мозку і легенів у нього наступив колапс.

За повідомленням німецьких журналістів, токсикологічні центри у ФРН мають в своєму розпорядженні інформацію про небажані побічні дії таких напоїв. Проте, необхідно сказати, що до цих пір ще невияснено, якими причинами може бути викликаний фізична шкода здоров`ю і чи дійсно енергетичні напої є причиною летальних результатів.

У рекомендації призначеною для уряду, Федеральний інститут оцінки риски радить не змішувати енергетичні напої з алкоголем, а також утриматися від активного заняття спортом після його вживання. Дітям і вагітним жінкам зовсім слід відмовлятися від вживання енергетичних напоїв. Лідер продажів - RedBull рекламується як продукт, який «заряджає енергією».

Парламентський державний секретар в Міністерстві захисту прав споживачів Улла Хайнен закликала до діалогу між виробниками напоїв і Федеральним інститутом оцінки ризику: «Я чекаю, що виробники перевірять свою продукцію і вкажуть на можливі небезпеки».

Про можливий ризик від вживання енергетичних напоїв, таких як «Ред Бул», велися дискусії ще до впровадження їх на ринок. У деяких країнах виробники зобов`язані писати на банках попередження про можливу шкоду від вживання енергетиків. Через вміст в напої кислоти аміносульфону таурину, у Франції його навіть класифікували як медикамент. Проте, дане обмеження на продаж було скасоване лише кілька тижнів тому.

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