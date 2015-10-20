Гуманітарний штаб починає видачу зимових продуктових наборів

Від сьогодні Штаб Ріната Ахметова почав видавати оновлені набори виживання, призначені для пільгових категорій мирних жителів Донбасу, в якості гуманітарної допомоги. Зміни торкнулися складу продуктового набору. Як повідомили УНІАН у прес-службі Штабу, про це на брифінгу в ІА «Українські новини» заявила координатор Штабу Римма Філь.

Процес переходу на зимовий продуктовий набір відбудеться у два етапи і триватиме близько місяця. В першу чергу, він торкнеться непідконтрольних Україні територій. Вже сьогодні в кількох пунктах Штабу в 3-х районах Макіївки (Червоногвардійський, Радянський і Гірницький райони), а також в Торезі і Іловайську пенсіонери, інваліди, багатодітні та прийомні сім'ї, діти-сироти, матері-одиначки зможуть отримати зимовий варіант продуктового набору.

На підконтрольних Україні територіях Донбасу оновлені набори почнуть формуватися в перших числах листопада, після того, як всі попередні запаси продуктів будуть видані.

«Ми неодноразово говорили, що програми Штабу працюють дзеркально як в зоні збройного конфлікту, так і на підконтрольних Україні територіях. Для Ріната Ахметова однаково важливі всі жителі Донбасу, які постраждали від війни, – стверджує Римма Філь. – Щоб забезпечити людей найнеобхіднішим набором калорій з настанням холодів і внести різноманітність в харчування, Гуманітарний штаб залежно від сезону змінює склад продуктових наборів. За півтора року роботи Штабу такі зміни торкнулися їх вже двічі – восени минулого року і навесні 2015 року. Наші продуктові набори формуються за принципом збалансованого харчування, з урахуванням калорійності, наявності вітамінів і жирів. Розрахунок на те, що з його допомогою одна доросла людина зможе прожити місяць. А на практиці цей набір часто допомагає вижити всій сім'ї».

Головні критерії, за якими завжди визначався склад набору – висока якість і український виробник.

За словами координатора, Штаб працює на постійній основі з 15 найбільшими постачальниками продовольства. «Ми співпрацюємо тільки з українськими виробниками. Тому для нас важлива репутація підприємства на ринку України, надійність і стабільність поставок, гарантія якості продуктів», – запевнила Філь.

Крім того, для Штабу важливий і зворотний зв'язок з одержувачами допомоги. Саме на численні прохання людей на гарячу лінію Штабу, в оновленому наборі, порівняно з попереднім, кількість рослинної олії було збільшено до 1 літра і включена крупа – пшоно (замість крупи пшеничної).

Зимовий набір складається з 12 одиниць продуктової гуманітарної допомоги, які за якістю відповідають усім міжнародним нормам. Тепер в склад набору входять: рибні консерви, курячий паштет, макарони, крупа-пшоно, борошно, горох, олія соняшникова, цукор і згущене молоко.

Як відомо, продовольча допомога – наймасштабніший напрям діяльності Штабу. За весь час роботи Штаб Ріната Ахметова відправив на Донбас більш як 63 тисяч тонн продуктів. З доставленого обсягу було сформовано і видано 4 млн. 950 тисяч дорослих і 363 тисячі дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.

Щоб забезпечити такий обсяг допомоги, Штаб Ахметова щомісяця закуповує близько 5 тисяч тонн продуктів і є одним з найбільших покупців в Україні. Щоб зрозуміти обсяги допомоги, досить привести приклад з окремих компонентів набору виживання. За час роботи, Гуманітарний штаб зміг видати мирним мешканцям Донецької та Луганської областей 4 мільйони 950 тисяч пляшок соняшникової олії, майже 10 тисяч тонн борошна і 12 тисяч тонн макаронів.

«Такі величезні обсяги гуманітарної допомоги, які могли б нагодувати жителів кількох міст, наочно показують масштаб трагедії на Донбасі. Сьогодні, через півтора року з початку роботи Штабу, військові дії закінчилися, але найбільш незахищені категорії населення, як і раніше потребують допомоги, особливо в маленьких віддалених містах і селах. І позиція Ріната Ахметова залишається незмінною – Штаб допомагатиме доти, поки в цьому буде необхідність», – підсумувала Римма Філь.