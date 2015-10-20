Вночі та завтра вранці в Україні очікуються сильні дощі
16:33, 20 жовтня 2015Країна
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Також завтра на сході і півдні країни очікуються окремі пориви вітру 15-20 м/с.
Майже по всій Україні вночі та завтра вранці очікуються сильні дощі /
Фото: flickr.com/photos/flashback85
Вночі та завтра вранці в Україні, крім східної частини, місцями очікуються сильні дощі.
Як повідомляє гідрометцентр, також завтра на сході і півдні країни очікуються окремі пориви вітру 15-20 м/с.
У свою чергу Державтоінспекція закликає водіїв у зв'язку з погіршенням погоди бути особливо уважними та обережними під час руху неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху.
Також в ДАІ радять водіям під час поїздок в умовах недостатньої видимості (сильні дощі, тумани тощо) рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, користуватися ременями безпеки, дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість.
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