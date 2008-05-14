У Києві відкрилась фотовиставка для незрячих людей
10:01, 14 травня 2008Країна
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За підтримки фонду «Україна 3000»
Вчора у Києві в приміщенні Українського дому відкрилася перша в Україні фотовиставка для незрячих людей «Доторкнутися і побачити».
Як повідомили УНІАН у міжнародному благодійному фонді «Україна 3000», автором ідеї виставки та фоторобіт виступив український фотограф Юрій БІЛАК за підтримки фонду «Україна 3000», фонду Open Ukraine та Посольства Франції в Україні.
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