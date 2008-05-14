У Києві відкрилась фотовиставка для незрячих людей

Вчора у Києві в приміщенні Українського дому відкрилася перша в Україні фотовиставка для незрячих людей «Доторкнутися і побачити».

Як повідомили УНІАН у міжнародному благодійному фонді «Україна 3000», автором ідеї виставки та фоторобіт виступив український фотограф Юрій БІЛАК за підтримки фонду «Україна 3000», фонду Open Ukraine та Посольства Франції в Україні.