Які продукти корисні для чоловічого здоров`я?

Чоловіки відрізняються від жінок багато в чому, зокрема і особливій потребі у продуктах харчування. Так само як жінкам потрібні особливі продукти під час вагітності або для захисту від раку молочної залози, чоловікам потрібні поживні речовини, які допомагають зберегти м`язову масу, запобігають раку простати і багато чому іншому.

Багато продуктів, якими традиційно харчуються чоловіки, не є якнайкращим вибором для здоров`я. В той же час здорове харчування і регулярні фізичні навантаження можуть допомогти запобігти серцево-судинним захворюванням і проблемам з простатою, які є дуже небезпечними для чоловіків старше 35 років.

Варто зазначити, що продукти, що запобігають серцево-судинним захворюванням, також підвищують потенцію чоловіка. А ще поживні речовини, корисні для серця, поліпшуючі циркуляцію крові у всіх частинах тіла, захищають від раку і інших хронічних хвороб.

Від якості живильних речовин залежить і підтримка імунітету, запобігання втраті кісткової і м`язової маси. Потрібно також вести здоровий спосіб життя відмовитися від куріння і зловживання алкоголем, щодня приймати полівітаміни (склад яких підібраний виключно для чоловіків).

Проте, додавши у раціон харчування продукти, багаті поживними речовинами, наприклад, морепродукти, можна істотно поліпшити здоров`я чоловіка. Морепродукти - це афродизіаки – підвищують тонус і життєві сили, позбавляють депресій, зберігають молодість, і здоров`я, а також стимулюють статевий потяг. Найголовніше – те, що морепродукти багаті на цинк, а він бере участь в багатьох процесах в організмі, від виробництва ДНК до відновлення клітин.

Цинк запобігає розвитку раку простати, позитивно впливає на функціонування чоловічої репродуктивної системи, підсилює вироблення сперматозоїдів, підсилює імунітет, допомагає загоєнню ран, боротьбі з простудами і запаленнями, сприяє красі шкіри і волосся. Цинк відповідає за плодючість, регулює діяльність статевих гормонів і стимулює роботу простати.

Цинк містять й інші продукти, ось дані з книги «Мікроелементи і їх значення в житті організмів» А. Максимова:

«Близько 0,25 міліграма цинку на 1 кг містять яблука, апельсини, лимони, інжир, грейпфрути, всі м`ясисті фрукти, зелені овочі, мінеральна вода.

У меді – 0,31 міліграм цинку на 1 кг

Близько 2–8 мг/кг – в малині, чорній смородині, фініках, більшій частині овочів, у більшості морських риб, у пісній яловичині, молоці, очищеному рисі, буряку звичайною і цукровою, спаржі, селері, помідорах, картоплі, редьці, хлібі.

Близько 8–20 мг/кг – в деяких зернових, дріжджах, луку, часнику, неочищеному рисі, яйцях.

Близько 20–50 мг/кг – у вівсяному, ячмінному борошні, какао, патоці, жовтку яєць, в м`ясі кроликів і курчат, горіхах, горосі, квасолі, чечевиці, зеленому чаї, сушених дріжджах, кальмарах.

Близько 30–85 мг/кг – в яловичій печінці і деяких видах риб.

Близько 130–202 мг/кг у висівках з пшениці, які є якнайкращими постачальниками цинку».

Варто відзначити такі моменти, як нестача і надлишок цинку в організмі. Нестача цинку в організмі веде до ослаблення імунітету до шкірних хвороб і погіршення потенції. Надлишку цинку не буває, хіба якщо він потрапляє до організму шляхом ін`єкцій. У дуже окремих випадках перенасичення цинком приводить до шлунково-кишкових хвороб і проблем з м`язовою координацією. Добова доза цинку 11–15 міліграм, і бажано, щоб потрапляв він саме з їжею, в ній цинк знаходиться в потрібних сполученнях і правильно засвоюється. Цинковмісні препарати має призначати тільки лікар.

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