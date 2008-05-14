Чи можна швидко зняти ”заморозку” після візиту до зубного?

Американське управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) видало ліцензію на розповсюдження в США препарату для швидкого зняття місцевої анестезії після візиту до стоматолога. Згідно з результатом клінічних випробувань, ліки скорочують час відновлення чутливості язика, губ і ясен приблизно наполовину – до 75-85 хвилин.

Розробник препарату під назвою OraVerse - невелика компанія Novalar Pharmaceuticals, зареєстрована в Сан-Дієго. Вартість однієї ін`єкції ліків буде близько 12,5 доларів, і, враховуючи кількість звернень до стоматологів в США, вона може принести своїм творцям сотні мільйонів доларів за рік.

OraVerse є модифікацією добре відомого засобу для зняття гіпертонічних кризів фентоламіну метансульфоната. Принцип дії ліків достатньо простий: вони сприяють розширенню просвіту кровоносних судин і посиленню кровотоку в тканинах, що приводить до швидкого виведення знеболюючого з області ін`єкції. Препарат не рекомендується застосовувати при таких процедурах як чищення кореневого каналу або видалення корінного зуба.

На думку розробників, найбільшу користь OraVerse може принести дітям. Річ у тому, що при втраті чутливості після анестезії маленькі пацієнти можуть завдати собі достатньо серйозної травми, прикусивши язика, губу чи щоку. Втім, поки що OraVerse дозволяється використовувати тільки при лікуванні дорослих і дітей не молодших за шість років.

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