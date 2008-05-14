В Одесі вшанують пам`ять людей, що померли від СНІДу

В Одесі 18 травня пройде акція «Пам`ятати, щоб жити», присвячена Дню пам`яті людей, що померли від СНІДу.

Під час прес-конференції голова правління Об`єднання «Разом за життя», регіональний координатор МБФ «Міжнародний Альянс із ВІЛ/СНІД в Україні» Тетяна Афанасіаді повідомила, що в Одесі 18 травня пройде акція «Пам`ятати, щоб жити», присвячена Дню пам`яті людей, які померли від СНІДу, що проводиться в третю неділю травня в усьому світі.

За її словами, в Одесі ця традиція підтримується вже сьомий рік. Мета акції: надати інформацію громадянам міста про те, як протистояти епідемії, поклопотатися про свою безпеку, а також, щоб ті, хто живе з ВІЛ або СНІДом, не зіткнулися з ворожим ставленням навколишніх.

«Акція почнеться о 14.00 молебнем за живих і панахидою за покійними в Спасо-Преображенському кафедральному соборі, після чого піша колона пройде вул. Дерибасівською, де до неї приєднається пересувна сцена, на якій буде організовано концертну програму, на вул. Пушкінській до Думської площі, де відбудеться винесення великої яскраво-червоної стрічки волонтерами, запуск кульок, ярмарок соціальних проектів із розповсюдженням інформаційно-освітньої тематичної літератури», зазначила Тетяна Афанасіаді.

На її думку, «тільки використовуючи комплексний підхід до вирішення проблеми, приділяючи однакову увагу і медичним аспектам, і суспільним діям на місцях можна досягти успіху».

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