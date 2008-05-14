Росія переглядає своє ставлення до абортів

Все більше сил в цій країні витрачається на боротьбу з абортами, адже цей показник в Росії дуже високий, і при демографічній ситуації, що склалася, він не може не викликати побоювань. І той факт, що останнім часом кількість абортів має тенденцію до зниження, не може особливо заспокоює, оскільки і ці показники значно перевищують в інших країнах світу. Отже, навіть більш-менш позитивна ситуація не дає підстав для заспокоєння.

Держава направляє свої зусилля на боротьбу з цим тривожним явищем, приймаючи певні заходи, наприклад, проведення з жінкою бесід фахівців, підписання нею паперів про те, що вона оповіщена про наслідки штучного переривання вагітності.

В даний час не існує списку соціальних показань до аборту, за винятком інцеста і згвалтувань, та і перелік медичних свідчень до штучного переривання вагітності значно скорочений.

Планується накладення заборони на аборти у приватних клініках.

Не залишається в стороні від наболілої проблеми і Державна Дума, депутати якої винесли на обговорення парламентаріїв законопроект, що забороняє рекламу штучного переривання вагітності в будь-якій формі.

Але, фахівці, що займаються безпосередньо питаннями демографії, вважають, що вжитих заходів недостатньо, оскільки слід викорінювати не наслідки, а причину. Адже не ведеться робота з підлітками, які рано починають статеве життя, не замислюючись про можливі наслідки. Та і в повноцінних сім`ях часто народження дитини представляє загрозу для матеріального добробуту сім`ї.

На думку фахівців, слід направити зусилля на боротьбу з інфантильністю сучасного російського суспільства, адже більшість людей не бачать нічого поганого в аборті, не вважаючи його дітовбивством, яким він є за своєю суттю.

Вони також вважають, що вирішити ці проблеми і ситуацію, що склалася, в силах держави, яка повинна направити свої дії на підтримку молодих сімей, на проведення заходів, що сприяють підвищенню цінностей, пов`язаних з материнством.

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