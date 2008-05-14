У Дніпропетровську спостерігається бум народжуваності

Лише за останні два тижні у пологовому будинку обласної клінічної лікарні імені Мечникова з`явилися на світ три трійні та п`ятеро двійнят. Лікарі називають це рідкістю. Востаннє тут народилася трійня шістнадцять років тому.

Мами немовлят – щасливі, а от батьки і досі не приховують схвильованості, бо не чекали на таке масове поповнення. Обласна влада обіцяє допомогти багатодітним родинам з фінансовими та житловими проблемами. Для цього кожній сім`ї знайдуть спонсора.

ICTV