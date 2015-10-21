Лікувальні властивості морських водоростей

У ламінарії знайдено близько сорока макро - і мікроелементів і всі основні вітаміни. Вона – чудове джерело клітковини.

Як і інші водорості, вона може служити джерелом кальцію для тих, хто не вживає молока. Деякі види водоростей в ста грамах містять 1000-1400 мг кальцію.

Водорості багаті на залізо, вони корисі для вегетаріанців і для тих, хто поститься. Причому якщо 100 г яловичини або свинини містять близько 2.5 мг заліза, а 100 г курятини – 1,6 мг, то у 100 г водоростей залежно від виду міститься від 6 до 29 мг заліза.

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Ще одна проблема вегетаріанців – нестача вітаміну В12. Прийнято вважати, що він міститься тільки в тваринних продуктах. Однак водорості можуть успішно конкурувати з м'ясом і яйцями за вмістом цього важливого вітаміну і поступаються лише печінці.

Фосфор, необхідний мозку, і калій, корисний для серця, присутні в них також в рекордній кількості. Дітям цей багатий на йод продукт дуже корисний.