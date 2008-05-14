Дієта для скелета

Ми всі знаємо, що таке остеопороз, якраз він є причиною того, що ми не можемо дозволити собі ходіння на каблуках, адже будь-який необережний рух, вірніше крок, можуть стати причиною досить серйозних наслідків, наприклад, перелому. Максимального розвитку жіночі кістки сягають до тридцяти п`яти років, після цього слід ретельно стежити за їх збереженням.

Безумовно, найбільшою ефективністю в цілях профілактики володіє споживання кальцію. Щоб його рівень в організмі не порушувався, необхідно забезпечити його щоденне надходження в організм в кількості 700-800 міліграм щодня. А в період вагітності і лактації ця норма повинна бути удвічі більше.

Збільшення норм кальцію відбувається і з віком. Але, для кращого засвоєння кальцію потрібна певна кількість вітаміну D, в нормі це повинно складати три міліграми, а в період вагітності – десять. Допомагає засвоєнню кальцію і лактоза, і фосфор, який приймається в балансі з кальцієм, тобто вони повинні бути в рівній пропорції.

А ось негативно впливають на засвоюваність кальцію наші шкідливі звички, такі як алкоголь і куріння. Джерелами кальцію для організму можуть служити і спеціальні харчові добавки, що містять в своєму складі і вітамін D, і певні продукти харчування. Якщо говорити про це детальніше, то до таких продуктів відноситься молоко і молокопродукти, а також зелень – кріп, шпинат і петрушка.

А вітамін D можна заповнити за рахунок риби, яєць, круп, ну і, звичайно ж, не забувати про сонце. Якщо ж вимивання кісткової тканини вже почалося, то слід повністю відмовитися від вегетаріанської дієти, оскільки рослинна їжа не здатна забезпечити організм достатньою кількістю природного кальцію, та і кальцій, який одержаний з тваринною їжею, набагато легше засвоюється.