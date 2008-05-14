ГоловКРУ знайшло у МОЗ України порушень на 22 млн. гривень

Головне Контрольно-ревізійне управління під час ревізії в Міністерстві охорони здоров’я виявило порушень фінансової дисципліни на 22 млн. грн. Про це «proUA»» повідомила прес-служба ГоловКРУ.

Крім того, було виявлено чимало недоліків при плануванні та організації виконання централізованих заходів і програм у фінансово-господарської діяльності міністерства в частині утримання апарату та виконання окремих бюджетних програм за 2007 рік.

Зокрема, в порушення Закону “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” тендерним комітетом МОЗ до тендерної документації на закупівлю антиретровірусних препаратів для профілактики та лікування СНІДу включалися вимоги, які обмежували конкуренцію та надавали перевагу одному з учасників, що по суті були дискримінаційними умовами для інших учасників торгів. Таким чином, як зазначили прес-службі, МОЗ витратило 15, 7 млн. гривень.

Неврахування тендерним комітетом МОЗ вимог Закону “Про ПДВ” та положень постанови Кабміну „Про перелік виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладання податку на додану вартість”, призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів при придбанні медичного обладнання на суму 4, 4 млн. гривень.

Згідно з повідомленням прес-служби, МОЗ та ДП „Укрмедпостач” не вживались належні заходи щодо стягнення штрафних санкцій та пені за порушення постачальниками термінів поставки та монтажу придбаного обладнання, внаслідок чого держбюджетом втрачено 1 млн. гривень.

Прорахунки в організації централізованих закупівель та постачання призвели до того, що на момент ревізії було закуплено, але не використовувалося обладнання на загальну суму 93, 8 млн. гривень. Причиною цього стало відсутність належних приміщень для встановлення обладнання.

Крім того, в прес-службі зазначили, що виявлено придбання медичних препаратів з коротким терміном придатності, а також в обсягах, що значно перевищують фактичну потребу в них, чим створено загрозу псування таких препаратів на суму майже 9 млн. гривень через збіг терміну придатності.

В порушення Закону „Про джерела фінансування органів державної влади” на утримання апарату МОЗ залучено 832 тис. грн. коштів ДП „Державний фармакологічний центр”, що входить до сфери його управління.

Крім того, згідно з повідомленням прес-служби, через неправомірні дії посадових осіб з рахунку МОЗ у 2007 році згідно з виконавчими листами судових органів проведено примусове стягнення на користь незаконно звільнених працівників 336, 2 тис. гривень.

Впродовж 2007 року чисельність заступників Міністра охорони здоров’я на 2 одиниці перевищувала граничну чисельність, визначену постановою Кабміном від 26.02.2000 № 403. В результаті цього витрати на понаднормативне утримання посад заступників Міністра склали 316 тис. гривень.