В Україні стартувала додаткова імунізація проти поліомієліту

Сьогодні в Україні офіційно стартувала додаткова тритурова імунізація проти поліомієліту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, додаткова вакцинація розпочалася одночасно по всій Україні, і відбувається вона тільки у медичних закладах, де є стаціонарні або мобільні вакцинальні кабінети.

«Для того, щоб подолати поліомієліт, усі діти віком від 2 місяців до 6 років у двох турах мають бути вакциновані від поліомієліту оральною поліовакциною (ОПВ). У третьому турі будуть вакцинуватися діти від 2 місяців до 10 років», - йдеться у повідомленні.

В прес-службі зазначили, що діти, які не отримали жодного щеплення проти поліомієліту, отримують перше щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) та в подальшому не менше ніж через 2 тижні – щеплення живою, оральною вакциною (ОПВ) в рамках додаткової імунізації.

Тривалість першого раунду вакцинації ОПВ складає 3 тижні, починаючи від 20 жовтня 2015 року, наступних двох раундів - 2 тижні. Інтервал між раундами вакцинації ОПВ складає один місяць (30 діб). Відрахування інтервалу між раундами відбувається від останнього дня попереднього раунду вакцинації ОПВ.

Читайте такожМенше третини матерів в Україні знають, що поліомієліт може призвести до паралічу дитини За словами головного дитячого імунолога м.Києва Федора Лапія, імунізація проходить у кожній дитячій поліклініці, оскільки вакцина вже доставлена в усі області України.

«Вакцина ОПВ має підтверджений профіль якості, безпечності та ефективності. ОПВ вакцина захищає від інфікування поліовірусами будь-якого типу, зупиняє передачу вакциноспорідненого поліовірусу в популяції», - зазначив імунолог.