Правозахисники заявляють про жорстоке ставлення до пацієнтів психіатричних закладів

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик, яка брала участь у моніторинговому візиті до ряду таких спецустанов.

За її словами, в Україні працює 144 психоневрологічні інтернати, в яких проживає понад 23 тисячі людей з розладами психіки, і близько 70 психіатричних лікарень, розрахованих на 30 тисяч ліжок. Як зазначила Печончик, переважна більшість цих установ розташована на значній відстані від обласних центрів і фактично суспільство відгородилося від такого специфічного контингенту людей "відстанями та парканами".

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"Те, що ми побачили під час візитів, на жаль, лише підтвердження системних проблем у психлікарнях та інтернатах. Значна частина підопічних цих закладів проживає життя в умовах, які за нормами міжнародного права та досвіду, прирівнюються до жорстокого поводження та тортур. У деяких таких установах, прикуті до ліжка люди роками не бачать свіжого повітря. Персоналу в закладах катастрофічно не вистачає, щоб забезпечити нормальні потреби для проживання та лікування хворих, а ті, які є, часто перевантажені та здеморалізовані і просто не бачать людей, як таких, у своїх пацієнтах", - сказала Печончик.

У свою чергу представниця Департаменту з питань реалізації Національного превентивного механізму Офісу Уповноваженого ВР з прав людини Ірина Сергієнко зазначила, що проблема зі станом речей у спецінтернатах полягає не лише у мінімальному їх фінансуванні, але у застарілій нормативно-правовій базі, яка була розроблена ще в СРСР наприкінці 60-х років і відсутності належного сучасного процесу реабілітації хворих осіб, чималу частину яких можна було б вилікувати або підтримувати в належному стані, мінімізуючи ізоляцію від соціуму.