Правозахисники заявляють про жорстоке ставлення до пацієнтів психіатричних закладів
Представники моніторингової групи Національного превентивного механізму закликають профільні міністерства приділити увагу стану речей та становищу осіб, які поміщені до психіатричних лікарень або психоневрологічних інтернатів.
Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик, яка брала участь у моніторинговому візиті до ряду таких спецустанов.
За її словами, в Україні працює 144 психоневрологічні інтернати, в яких проживає понад 23 тисячі людей з розладами психіки, і близько 70 психіатричних лікарень, розрахованих на 30 тисяч ліжок. Як зазначила Печончик, переважна більшість цих установ розташована на значній відстані від обласних центрів і фактично суспільство відгородилося від такого специфічного контингенту людей "відстанями та парканами".
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"Те, що ми побачили під час візитів, на жаль, лише підтвердження системних проблем у психлікарнях та інтернатах. Значна частина підопічних цих закладів проживає життя в умовах, які за нормами міжнародного права та досвіду, прирівнюються до жорстокого поводження та тортур. У деяких таких установах, прикуті до ліжка люди роками не бачать свіжого повітря. Персоналу в закладах катастрофічно не вистачає, щоб забезпечити нормальні потреби для проживання та лікування хворих, а ті, які є, часто перевантажені та здеморалізовані і просто не бачать людей, як таких, у своїх пацієнтах", - сказала Печончик.
У свою чергу представниця Департаменту з питань реалізації Національного превентивного механізму Офісу Уповноваженого ВР з прав людини Ірина Сергієнко зазначила, що проблема зі станом речей у спецінтернатах полягає не лише у мінімальному їх фінансуванні, але у застарілій нормативно-правовій базі, яка була розроблена ще в СРСР наприкінці 60-х років і відсутності належного сучасного процесу реабілітації хворих осіб, чималу частину яких можна було б вилікувати або підтримувати в належному стані, мінімізуючи ізоляцію від соціуму.