5 мільйонів наборів виживання жителям Донбасу видав Штаб Ахметова

5 млн. 6 тис. 761 дорослий набір виживання для жителів Донбасу видав Штаб Ріната Ахметова по обидві сторони лінії зіткнення за весь час своєї роботи, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Для того щоб доставити такі обсяги допомоги, Гуманітарний штаб відправив на Донбас 114 автоколон. Це 3291 великовантажний автомобіль, який доставив в логістичні центри Штабу в Донецьку і Маріуполі 65820 тонн продуктів для формування наборів виживання.

Допомогу від Штабу отримали в 223 населених пунктах і 21 районі Донецької і Луганської областей. Це понад 100 стаціонарних пунктів видачі. Також 170 маленьких населених пунктів у 8 районах відвідали мобільні бригади волонтерів. На лінії зіткнення це Ясинуватський, Волноваський, Артемівський, Дзержинський та Мар'їнський райони. На непідконтрольній території – Амвросіївський, Тельманівський та Шахтарський райони.

«Відкриваючи Гуманітарний штаб, Рінат Ахметов хотів допомогти максимальній кількості мирних жителів Донбасу. Що таке 5 мільйонів наборів? Це щомісячна гарантія життя для сотень тисяч жителів Донбасу. Це 114 відправлених на Донбас автоколон. Щоб доставити такий обсяг, Штабу знадобився 441 день. Це недоспані ночі, це щоденна, щогодинна робота. Це понад півтисячі волонтерів, які працюють на наших пунктах видачі, це робота цілої команди небайдужих до людського горя людей, – розповіла Римма Філь, координатор Штабу. – Сьогодні Гуманітарний штаб Ахметова – найбільший постачальник гуманітарної допомоги в Україні. Наш досвід і знання сьогодні використовують в ООН і Червоному Хресті. Нам дуже хочеться, щоб припинення вогню перейшло в повноцінний мир».

Читайте такожШтаб Ахметова почав надавати психологічну допомогу батькам-переселенцям в КиєвіДопомагаючи мирним жителям, Гуманітарний штаб стежить за якістю видаваних продуктів і орієнтується на потреби населення. Щоб забезпечити людей найнеобхіднішим набором калорій з настанням холодів, Штаб оновив склад продуктового набору. Він формується за принципом збалансованого харчування, з урахуванням калорійності, наявності вітамінів і жирів.

Зимовий набір складається з 12 одиниць продуктів українських виробників, які за якістю відповідають усім міжнародним нормам. На численні прохання людей на гарячу лінію Штабу, в наборі, порівняно з попереднім, було збільшено кількість рослинної олії до 1 літра і включена крупа – пшоно (замість крупи пшеничної).

З 20 жовтня 2015 року Штаб Ріната Ахметова почав видавати оновлені набори виживання на підконтрольних територіях. Процес переходу на зимовий продуктовий набір у всіх пунктах видачі по обидві сторони лінії зіткнення відбудеться в 2 етапи і триватиме близько місяця. Штаб здійснює системну відправку автоколон на Донбас, щоб у максимально стислі терміни доставити оновлені зимові набори на склади та пункти видачі.

У жовтні 2015 року Штаб Ріната Ахметова вже відправив на Донбас 12 автоколон з більш як 3 тисячами тонн продуктів. З них вже сформовано і доставлено на пункти видачі 315 тисяч дорослих наборів виживання.