Болгарія запропонувала Україні оздоровити до 300 поранених в АТО військовослужбовців

Болгарія запропонувала Україні протягом двох років реабілітувати поранених в АТО військовослужбовців на базі санаторію Міноборони.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат України, радник президента з гуманітарних питань Ольга Богомолець.

«Болгарія висловила бажання реабілітувати протягом двох років до 300 українських військовослужбовців на базі санаторію Міністерства оборони Болгарії. Лікування і проживання в санаторії будуть покриватися болгарською стороною. Інші витрати країна пропонує покрити за рахунок фінансових ресурсів Трастового фонду НАТО. На сьогодні місія НАТО в Україні розглядає можливість співпраці з Болгарією в даному питанні і форми фінансової участі України у реабілітації поранених», - повідомила радник, зазначивши, що переговори тривають.