Ботокс здатний запобігати порушенню серцевого ритму - дослідження

Фахівці Університету Рочестера пропонують після шунтування вводити Ботокс у жирову тканину, що оточує серце. Отже, токсин, що входить до складу Ботокса, блокує нервові сигнали, які змушують м'язи скорочуватися, пише meddaily.ru.

Мерехтлива аритмія являє собою нерівномірне серцебиття (скорочення), пов'язане з утворенням тромбів, інсультами, серцевою недостатністю. Аритмія фіксується приблизно у третини пацієнтів, що перенесли шунтування. Тому відкриття нового способу контролю серцебиття можна вважати справжнім проривом.

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Експерименти з Ботоксом проводилися у двох російських лікарнях. 60 пацієнтам в довільному порядку вводили Ботокс або фізрозчин. Протягом 30 днів після операції люди, які одержували Ботокс під час самої операції, мали 7%-ву ймовірність розвитку аритмії. У контрольній групі вірогідність дорівнювала 27%. Що важливо, ускладнень Ботокс не викликав.