У Львові проходить акція з профілактики артеріальної гіпертензії

З 14 до 23 травня в Львові проходитиме акція з профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії «Вимірюй артеріальний тиск».

Кожному, хто бажає перевірити свій тиск, медпрацівники видадуть форму реєстраційного обліку, в якій зазначать щойно виміряний артеріальний тиск і показники нормального тиску, повідомляється на офіційному сайті Львівської міської ради.

Особлива увага приділятиметься особам із вперше виявленим підвищеним артеріальним тиском: їм видадуть пам`ятки-рекомендації, де будуть зазначені належні вимоги до способу життя, режиму харчування і правил щодо постійного контролю за рівнем тиску. Така акція в місті проводиться вже вдруге.

Минулого року в місті вперше була проведена акція з профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії. Під час проведення акції обстежили 163 531 людей, що сиановить 26,2% від всього населення Львова, тобто вимірювання артеріального тиску було проведене кожному четвертому жителеві міста.

Виявилось, що кожен третій із загальної кількості обстежених (48 393 людини, або 29,6%) має підвищений артеріальний тиск, причому якщо серед усього дорослого населення артеріальна гіпертензія була визначена в 31,65% (42 260 людей), то серед населення працездатного віку - в 63,5% (30 709 людей).

Привертає увагу високий відсоток (68,4%) вперше виявленої артеріальної гіпертензії серед підлітків. Всього було обстежено 10 790 підлітків, що складає 34,3% від усіх підлітків м. Львова.

Було з`ясовано, що регулярно лікується менше половини обстеженого населення з підвищеним артеріальним тиском - 44,3%, а 16,3% серед них взагалі не вживають антигіпертензивних ліків. Крім того, значна кількість взагалі не знає про хворобу.

Так, під час проведення акції була вперше виявлена артеріальна гіпертензія у 8037 людей (16,6%), основну питому вагу серед яких склали люди працездатного віку - 6083 (75,7%).

Цікаво, що, окрім широкої громадськості, були оглянуті і медики. Всього було обстежено 11 266 медичних працівників 31 установи охорони здоров`я м. Львова.

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