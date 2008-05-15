В Одесі живе 60% ВІЛ-інфікованих

Проблема ВІЛ/СНІДу вкрай актуальна для Одеського регіону - темпи розповсюдження ВІЛ набирають високих обертів.

60% хворих на СНІД і ВІЛ-інфікованих, зареєстрованих в Одеській області, проживають в Одесі. Про це повідомила голова правління Об`єднання «Разом за життя», регіональний координатор МБФ «Міжнародний Альянс із ВІЛ/СНІД в Україні» Тетяна Афанасіаді.

«Проблема ВІЛ/СНІДу вкрай актуальна для Одеського регіону, оскільки темпи розповсюдження ВІЛ набирають високих обертів, - заявила вона. - Це давно не захворювання окремих груп населення. Велика кількість жителів Одеси, у тому числі і дітей, є носіями ВІЛ».

Довідка. За даними Українського Центру профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом Одеський регіон займає друге місце в Україні за кількістю ВІЛ-позитивних.

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